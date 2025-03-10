The Economist: переговоры в Саудовской Аравии — «последний шанс» для Украины

Однако Путин, по мнению Курта Волкера, спецпредставителем по Украине в первой администрации Трампа, достаточно умен, чтобы сказать «нет». Он считает, что США и Россия сейчас копируют тактику друг друга: они требуют уступок от Украины в ходе «нарезания салями» (стратегия, при которой большая цель подменяется последовательностью малых, промежуточных целей; это борьба за ресурсы, при которой один из игроков не обладает всей полнотой информации. — Прим. ред.) еще до начала переговоров по существу.