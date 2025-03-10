The Economist: переговоры в Саудовской Аравии — «последний шанс» для Украины

В переговорах в Садовской Аравии, согласно статье, участвуют влиятельные команды с обеих сторон. В состав американской делегации войдут государственный секретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и, вероятно, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Украинскую сторону возглавит Андрей Ермак, ближайший помощник Владимира Зеленского и влиятельная фигура, стоящая «за троном». К нему присоединятся министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и военный советник Павел Палиса.
Украинская сторона как минимум хочет подписать рамочное соглашение о совместной разработке полезных ископаемых и обсудить идею прекращения огня в воздухе и на море. Это, по словам западного чиновника, позволит вернуть мяч на российскую сторону и выдвинуть ей соответствующие требования. Если Россия откажется от договоренностей, которые будут достигнуты США и Украиной, Трампу придется усилить давление на Владимира Путина, о чем он уже предупредил.
Однако Путин, по мнению Курта Волкера, спецпредставителем по Украине в первой администрации Трампа, достаточно умен, чтобы сказать «нет». Он считает, что США и Россия сейчас копируют тактику друг друга: они требуют уступок от Украины в ходе «нарезания салями» (стратегия, при которой большая цель подменяется последовательностью малых, промежуточных целей; это борьба за ресурсы, при которой один из игроков не обладает всей полнотой информации. — Прим. ред.) еще до начала переговоров по существу.
Волкер считает, что Трамп пытается «держать Украину на коротком поводке, потому что он хочет, чтобы они приняли любой мир, которого он сможет добиться».
Для Украины вырисовывается опасная перспектива: провал переговоров может спровоцировать еще большее давление со стороны Америки. Подход США, если он продолжится, может оставить Украину в «серой зоне», что вынудит ее использовать более жестокую военную тактику для своего выживания. Ставки на завтрашних переговорах в Саудовской Аравии как никогда высоки. Если они потерпят крах, у Украины вряд ли будет еще один шанс.