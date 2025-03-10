Гордума Ростова 11 марта назначит нового главу администрации

Выбор будет сделан в ходе внеочередного заседания.
На должность главы претендуют 12 кандидатов. При этом заявки на участие в конкурсе подали не только опытные госслужащие, но и те, у кого нет опыта.
В настоящее время главный претендент на должность — Александр Скрябин. Он стал и.о главы администрации города после отставки Алексея Логвиненко. В числе кандидатов также есть замдиректора городского департамента имущественно-земельных отношений Виталий Золотухин и бывший прокурор Октябрьского района Ростова Евгений Беркович.
В финал 11 марта пройдут те, кто наберет наибольшее количество баллов.