Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гордума Ростова 11 марта назначит нового главу администрации

Гордума Ростова выберет главу администрации Ростова 11 марта.

Выбор будет сделан в ходе внеочередного заседания.

На должность главы претендуют 12 кандидатов. При этом заявки на участие в конкурсе подали не только опытные госслужащие, но и те, у кого нет опыта.

В настоящее время главный претендент на должность — Александр Скрябин. Он стал и.о главы администрации города после отставки Алексея Логвиненко. В числе кандидатов также есть замдиректора городского департамента имущественно-земельных отношений Виталий Золотухин и бывший прокурор Октябрьского района Ростова Евгений Беркович.

В финал 11 марта пройдут те, кто наберет наибольшее количество баллов.