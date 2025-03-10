Кремль заявил, что Путин и Трамп находятся «в начале пути»

«Вы знаете, что контакты у них телефонные не столь частые. Собственно, вот в эту президентскую итерацию у них единожды был телефонный разговор. Но тем не менее он достаточно конструктивный для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы. Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений. Путь предстоит достаточно долгий, трудный, но, по крайней мере, два президента выразили политическую волю в этом направлении», — сказал он.