Губернатор предложил добавить четырех депутатов в новую нижегородскую думу

Согласно законопроекту, в гордуме нового муниципалитета будет 39 депутатов. Сейчас в думе Нижнего Новгорода 35 парламентариев, в совете депутатов Кстовского округа — 33.
Проектом закона также предусмотрено, что преобразование муниципальных образований не повлечет изменения статуса населенных пунктов, входящих в состав Кстовского округа. Главу МСУ нового муниципалитета будут выбирать депутаты гордумы по результатам конкурса.
Как писал «Ъ-Приволжье», гордума Нижнего Новгорода и совет депутатов Кстовского округа одобрили слияние муниципалитетов в декабре 2024 года. Инициаторами стали кстовские депутаты.