Новый премьер Беларуси Турчин объявил, что существенной коррекции экономического курса не будет

Александр Турчин, назначенный 10 марта на должность премьер-министра Беларуси, сказал, что существенной коррекции экономического курса не будет, пишет БелТА.
«Мое самое любимое выражение — “эволюция без революций”, — заметил Турчин.
Он подчеркнул, что на любой должности надо эволюционировать, и что «каждый руководитель со своим приходом приносит что-то новое, новый взгляд на те или иные проблемы».
В тоже время Турчин отметил:
«Никакой существенной коррекции экономического курса, конечно, не будет». Премьер сказал, что самое главное — обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие страны.
«Конечно, во главе угла — люди, повышение их благосостояния, улучшение качества жизни. Вот основные направления нашей работы», — подчеркнул Александр Турчин.
Вопросы экономики — первоочередные.
«Главная задача правительства — это обеспечить экономический рост, сбалансированный с другими макроэкономическими показателями», — сказал глава правительства.
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