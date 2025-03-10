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Новый премьер Беларуси Турчин объявил, что существенной коррекции экономического курса не будет

Премьер Турчин сказал, что существенной коррекции экономического курса не будет.

Источник: Комсомольская правда

Александр Турчин, назначенный 10 марта на должность премьер-министра Беларуси, сказал, что существенной коррекции экономического курса не будет, пишет БелТА.

«Мое самое любимое выражение — “эволюция без революций”, — заметил Турчин.

Он подчеркнул, что на любой должности надо эволюционировать, и что «каждый руководитель со своим приходом приносит что-то новое, новый взгляд на те или иные проблемы».

В тоже время Турчин отметил:

«Никакой существенной коррекции экономического курса, конечно, не будет». Премьер сказал, что самое главное — обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие страны.

«Конечно, во главе угла — люди, повышение их благосостояния, улучшение качества жизни. Вот основные направления нашей работы», — подчеркнул Александр Турчин.

Вопросы экономики — первоочередные.

«Главная задача правительства — это обеспечить экономический рост, сбалансированный с другими макроэкономическими показателями», — сказал глава правительства.

Ранее мы писали, что Лукашенко назначил экс-премьера Романа Головченко главой Нацбанка Беларуси.

Кроме того, рассказали, что слова песни «От печали до радости» Юрия Антонова написал поэт Борис Дубровин, который освобождал Беларусь в 1944-м, а его корни из-под Пинска.

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