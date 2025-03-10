Сирийские власти сообщили о стабилизации ситуации в Латакии и Тартусе

«Мы объявляем об окончании военной операции, которая была начата для достижения ранее упомянутых целей. Государственные учреждения смогли возобновить свою работу и обеспечивать необходимые услуги нашему народу для возвращения жизни в нормальное русло и работы по установлению безопасности и стабильности», — сказал Хасан Абдельгани в обращении, которое приводит SANA. По его словам, правительственные силы разработали план для устранения возможной угрозы со стороны сторонников Башара Асада.