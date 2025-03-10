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Законопроект об объединении Нижнего Новгорода и Кстова внесен в ЗСНО

Нижегородский губернатор Глеб Никитин внес в ЗСНО проект закона, предусматривающий объединение Нижнего Новгорода и Кстовского округа.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Документ появился в базе законопроектов 10 марта. Согласно инициативе, в думе нового муниципального образования будет 39 депутатов. В настоящее время в составе нижегородской думы заседают 35 парламентариев, а в совете депутатов Кстовского округа — 33. В проекте закона отмечается, что объединение не изменит статус населенных пунктов, входящих в состав Кстовского округа. Главу МСУ нового муниципалитета выберут депутаты гордумы по итогам конкурса.

Напомним, решение о слиянии было поддержано депутатами Нижнего Новгорода и Кстовского округа в декабре 2024 года. Также проводились общественные слушания, большинство участников высказалось за объединение.