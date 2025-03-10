Перспективы освобождения Курской области и отношения с США. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Пермского края Дмитрием Махониным.
Об отношениях с США
Путин и президент США Дональд Трамп говорили по телефону только один раз с инаугурации американского лидера в январе: «Контакты у них телефонные не столь частые. Собственно, вот в эту президентскую итерацию у них единожды был разговор».
Восстановление отношений между Россией и США пока находится в начальной стадии: «Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений. Путь предстоит достаточно долгий, трудный».
Кремль опроверг, что Россия и США планируют провести переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе: «Это не так».
Кремль считает понятным сворачивание в США программ по противодействию «российской угрозе»: «В данном случае нынешняя администрация США, которая пытается избавиться от груза всего неэффективного, всего неправдоподобного, всего коррупционного и так далее, вполне понятно действует».
Об Украине
Все, в том числе США, хотят видеть со стороны Украины демонстрации желания мира: «Собственно, этого, наверное, ждут все — хотят ли действительно мира члены режима [Владимира] Зеленского или не хотят. С этим очень важно и нужно определиться».
О ситуации в Курской области
Никаких конкретных сроков по освобождению оккупированных территорий Курской области нет: «Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков».
Кремль уверен, что Курская область будет освобождена от ВСУ: «Мы не сомневаемся, что так и будет сделано. Желаем успехов нашим бойцам, нашим героям».
Об объявлении двух британцев персонами нон грата
Российские спецслужбы делают все необходимое, выявляя агентов иностранных разведок, в том числе в дипломатическом корпусе: «В данном случае наши специальные ведомства выполняют свою работу, обеспечивают безопасность Российской Федерации, делают все, что должно».
Об иранской ядерной проблеме
Россия продолжит делать все, чтобы вывести процесс урегулирования иранского ядерного досье в мирное русло: «Иран ищет переговоров на основе взаимного уважения, конструктивных переговоров. Мы, конечно, со своей стороны продолжим делать все, что от нас зависит, и все, что возможно с тем, чтобы вывести этот процесс — урегулирование проблемы иранского ядерного досье — в мирное русло».
О решении проблем участников спецоперации
Путин считает приоритетной работу над решением проблем бойцов спецоперации и их родных: «Президент работает в качестве одного из приоритетов над решением всех проблем, связанных с участниками СВО и их семьями».
О ситуации в Сирии
Происходящее в Сирии насилие вызывает «глубокую озабоченность» в Кремле.
В Кремле считают, что консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии нужно провести как можно скорее: «Мы считаем, что срочно нужно рассматривать этот вопрос, и главное сделать так, чтобы как можно скорее эти проявления насилия исключить».