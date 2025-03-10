Перспективы освобождения Курской области и отношения с США. Темы брифинга Пескова

Россия продолжит делать все, чтобы вывести процесс урегулирования иранского ядерного досье в мирное русло: «Иран ищет переговоров на основе взаимного уважения, конструктивных переговоров. Мы, конечно, со своей стороны продолжим делать все, что от нас зависит, и все, что возможно с тем, чтобы вывести этот процесс — урегулирование проблемы иранского ядерного досье — в мирное русло».