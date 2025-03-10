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Глава Башкирии подписал указ о новых министерствах

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о мерах по совершенствованию структуры исполнительных органов государственной власти региона. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Источник: Башинформ

Согласно документу, образован Государственный комитет РБ по науке и высшему образованию. Его возглавила Светлана Мустафина, сообщал Башинформ.

Министерство образования и науки Башкортостана преобразовано в Министерство просвещения РБ.

Госкомитет РБ по молодёжной политике преобразован в Министерство молодёжной политики Республики Башкортостан.

«Правительству республики необходимо представить на подписание положения о новых исполнительных органах государственной власти Республики Башкортостан, обеспечить проведение реорганизационных мероприятий и привести свои правовые акты в соответствие с указом», — говорится в сообщении.