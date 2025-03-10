Глава Башкирии подписал указ о новых министерствах

Согласно документу, образован Государственный комитет РБ по науке и высшему образованию. Его возглавила Светлана Мустафина, сообщал Башинформ.
Министерство образования и науки Башкортостана преобразовано в Министерство просвещения РБ.
Госкомитет РБ по молодёжной политике преобразован в Министерство молодёжной политики Республики Башкортостан.
«Правительству республики необходимо представить на подписание положения о новых исполнительных органах государственной власти Республики Башкортостан, обеспечить проведение реорганизационных мероприятий и привести свои правовые акты в соответствие с указом», — говорится в сообщении.