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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 10 марта: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем ключевые заявления.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Москва и Вашингтон не планируют проводить переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе.

Россия и США находятся на начальной стадии реставрации двусторонних отношений. Путь предстоит достаточно долгий, трудный.

Владимир Путин проводил с Дональдом Трампом только один телефонный разговор с момента вступления того в должность президента США в январе 2025 года.

Украинская сторона должна определиться, хочет она мира или нет.

Не важно, что мы ждем. Здесь важно, что ждут США. А на самых разных уровнях мы неоднократно с вами слышали заявления, что США ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Собственно, этого, наверное, ждут все.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Утверждения о том, что Россия якобы могла вести «кампанию по саботажу и диверсиям» в США и Европе, являются пустыми и эфемерными. Вашингтон закономерно сворачивает проекты по борьбе с несуществующей «российской угрозой».

В данном случае нынешняя администрация США, которая пытается избавиться от груза всего неэффективного, всего неправдоподобного, всего коррупционного и так далее, вполне понятно действует.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Российские спецслужбы делают все необходимое, выявляя агентов иностранных разведок в том числе в дипломатическом корпусе.

Консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии нужно провести как можно скорее, чтобы исключить насилие в республике.

Россия не комментирует ситуацию вокруг ее военных баз в Сирии.

РФ продолжит делать все, чтобы вывести процесс урегулирования иранского ядерного досье в мирное русло. Иран сам сформирует позицию по предложению Трампа по ядерной программе.

Мы, конечно, со своей стороны продолжим делать все, что от нас зависит, все, что возможно, с тем, чтобы вывести этот процесс, — урегулирование проблемы иранского ядерного досье, — в мирное русло.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Никаких сроков по освобождению Курской области перед ВС РФ не стоит. Кремль не сомневается, что российские бойцы освободят регион от боевиков.

10 марта Владимир Путин проведет встречу с главой Пермского края Дмитрием Махониным.