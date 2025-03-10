Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 10 марта: главное

Москва и Вашингтон не планируют проводить переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе.
Россия и США находятся на начальной стадии реставрации двусторонних отношений. Путь предстоит достаточно долгий, трудный.
Владимир Путин проводил с Дональдом Трампом только один телефонный разговор с момента вступления того в должность президента США в январе 2025 года.
Украинская сторона должна определиться, хочет она мира или нет.
Не важно, что мы ждем. Здесь важно, что ждут США. А на самых разных уровнях мы неоднократно с вами слышали заявления, что США ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Собственно, этого, наверное, ждут все.
Утверждения о том, что Россия якобы могла вести «кампанию по саботажу и диверсиям» в США и Европе, являются пустыми и эфемерными. Вашингтон закономерно сворачивает проекты по борьбе с несуществующей «российской угрозой».
В данном случае нынешняя администрация США, которая пытается избавиться от груза всего неэффективного, всего неправдоподобного, всего коррупционного и так далее, вполне понятно действует.
Российские спецслужбы делают все необходимое, выявляя агентов иностранных разведок в том числе в дипломатическом корпусе.
Консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии нужно провести как можно скорее, чтобы исключить насилие в республике.
Россия не комментирует ситуацию вокруг ее военных баз в Сирии.
РФ продолжит делать все, чтобы вывести процесс урегулирования иранского ядерного досье в мирное русло. Иран сам сформирует позицию по предложению Трампа по ядерной программе.
Мы, конечно, со своей стороны продолжим делать все, что от нас зависит, все, что возможно, с тем, чтобы вывести этот процесс, — урегулирование проблемы иранского ядерного досье, — в мирное русло.
Никаких сроков по освобождению Курской области перед ВС РФ не стоит. Кремль не сомневается, что российские бойцы освободят регион от боевиков.
10 марта Владимир Путин проведет встречу с главой Пермского края Дмитрием Махониным.