Губернатор Пермского края Махонин встретился с президентом Путиным в Кремле

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Во время встречи глава региона рассказал о том, как развивается край и что удалось сделать за последние четыре года. В частности, Дмитрий Махонин сообщил о росте валового регионального продукта (ВРП) — за 2024 год он вырос на 12%. Владимир Путин оценил показатели Пермского края, отметив, что ВРП удвоился за пять лет.
Дмитрий Махонин рассказал о всех основных направлениях — от здравоохранения до поддержки участников СВО и их семей. В частности, он сообщил президенту о строительстве школ и объектов здравоохранения, мерах поддержки для военнослужащих и их родных, расселении аварийного жилья (по темпам расселения таких домов Пермский край занимает третье место)
Владимир Путин назвал хорошими показатели, которых удалось достичь в регионе в дорожной сфере. По словам Махонина, за последние пять лет в Прикамье построили, отремонтировали и реконструировали 4 107 км дорог. При этом на 30% выросло количество дорог, соответствующих нормативным требованиям.