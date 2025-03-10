Губернатор Пермского края Махонин встретился с президентом Путиным в Кремле

Во время встречи глава региона рассказал о том, как развивается край и что удалось сделать за последние четыре года. В частности, Дмитрий Махонин сообщил о росте валового регионального продукта (ВРП) — за 2024 год он вырос на 12%. Владимир Путин оценил показатели Пермского края, отметив, что ВРП удвоился за пять лет.