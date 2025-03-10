Bloomberg: Польша и США разругались из-за доступа Украины к Starlink

Ответ Сикорского вызвал резкую реакцию Рубио, который в тот жен день заявил, что его польский коллега «просто выдумывает» и что «никто не угрожал отключить Украину от Starlink». Также Рубио отметил, что Польша «должна сказать спасибо, потому что без Starlink Украина давно проиграла бы эту войну и русские сейчас были бы на границе с Польшей».