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Bloomberg: Польша и США разругались из-за доступа Украины к Starlink

Публичная ссора между министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и Илоном Маском из-за использования Украиной спутниковой системы связи Starlink обострилась в воскресенье, когда к ней присоединился госсекретарь США Марко Рубио.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Сикорский 9 марта предположил, что Польше, которая покрывает расходы Украины на Starlink, возможно, придется искать других поставщиков, если Маск откажет Украине в доступе к Starlink. С таким заявлением он выступил в ответ на комментарии Маска в соцсети X о том, что «вся линия фронта на Украине рухнет», если он отключит Starlink для Киева. Как утверждает Сикорский, Министерство по цифровизации Польши ежегодно платит за доступ Украины к системе SpaceX около 50 млн долларов, говорится в статье.

Если оставить в стороне вопрос порядочности в случае угроз жертве агрессии, мы будем вынуждены искать других поставщиков, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком.

Радослав Сикорский
министр иностранных дел Польши

Ответ Сикорского вызвал резкую реакцию Рубио, который в тот жен день заявил, что его польский коллега «просто выдумывает» и что «никто не угрожал отключить Украину от Starlink». Также Рубио отметил, что Польша «должна сказать спасибо, потому что без Starlink Украина давно проиграла бы эту войну и русские сейчас были бы на границе с Польшей».

К перепалке оперативно подключился Маск, который приветствовал комментарии Рубио, назвал польского дипломата «маленьким человеком» и посоветовал ему «вести себя тихо». Польша, как он утверждает, оплачивает «лишь малую часть расходов, а Starlink ничем не заменить».

Позднее Маск попытался оправдаться: «Я просто говорю, что без Starlink украинские линии связи рухнут, поскольку русские могут заблокировать все остальные коммуникации! Мы бы никогда не сделали ничего подобного и не использовали бы Starlink в качестве разменной монеты».

Последним к общению «трио» в Х присоединился премьер-министр Польши Дональд Туск, который посоветовал США уважать даже мелких партнеров и избегать высокомерия.

Истинное лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к более мелким и слабым. Никакого высокомерия. Дорогие друзья, подумайте об этом.

Дональд Туск
премьер-министр Польши

Несмотря на запоздавшую примирительную риторику Маска, в Евросоюзе уже начали искать альтернативу Starlink, но преодолеть зависимость Украины от этого сервиса будет непросто, поскольку для этого нужны время и деньги.