Bloomberg: Польша и США разругались из-за доступа Украины к Starlink

Сикорский 9 марта предположил, что Польше, которая покрывает расходы Украины на Starlink, возможно, придется искать других поставщиков, если Маск откажет Украине в доступе к Starlink. С таким заявлением он выступил в ответ на комментарии Маска в соцсети X о том, что «вся линия фронта на Украине рухнет», если он отключит Starlink для Киева. Как утверждает Сикорский, Министерство по цифровизации Польши ежегодно платит за доступ Украины к системе SpaceX около 50 млн долларов, говорится в статье.
Если оставить в стороне вопрос порядочности в случае угроз жертве агрессии, мы будем вынуждены искать других поставщиков, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком.
Ответ Сикорского вызвал резкую реакцию Рубио, который в тот жен день заявил, что его польский коллега «просто выдумывает» и что «никто не угрожал отключить Украину от Starlink». Также Рубио отметил, что Польша «должна сказать спасибо, потому что без Starlink Украина давно проиграла бы эту войну и русские сейчас были бы на границе с Польшей».
Позднее Маск попытался оправдаться: «Я просто говорю, что без Starlink украинские линии связи рухнут, поскольку русские могут заблокировать все остальные коммуникации! Мы бы никогда не сделали ничего подобного и не использовали бы Starlink в качестве разменной монеты».
Последним к общению «трио» в Х присоединился премьер-министр Польши Дональд Туск, который посоветовал США уважать даже мелких партнеров и избегать высокомерия.
Истинное лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к более мелким и слабым. Никакого высокомерия. Дорогие друзья, подумайте об этом.
Несмотря на запоздавшую примирительную риторику Маска, в Евросоюзе уже начали искать альтернативу Starlink, но преодолеть зависимость Украины от этого сервиса будет непросто, поскольку для этого нужны время и деньги.