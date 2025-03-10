Лукашенко обозначил приоритеты для аграриев с учетом особых для марта климатических условий

На это профильный вице-премьер пояснил, что посевные работы в некоторых регионах уже начались в соответствии с ранее определенными и согласованными структурами посевов различных культур. Кроме того, по словам Юрия Шулейко, в этом году более динамичными темпами идет подготовка техники и заготовка минеральных удобрений. Во многих хозяйствах заблаговременно проведены работы по подготовке почвы для будущего весеннего сева. «Запахали 300 тыс. га земли дополнительно зимой. То есть сегодня работы на весну аграриям, кто был разворотливым, меньше», — заметил вице-премьер. Что касается зимовки крупного рогатого скота, то в этот раз она прошла нормально, в том числе благодаря отсутствию сильных морозов.