ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток, семеро ранены. Четыре человека отправлены реанимобилями в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона. СК РФ по факту удара возбуждено уголовное дело.
«Уверен, что киевский режим неспроста решил нанести удар по гражданским объектам именно американским оружием. Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, и попытка настроить Россию против США», — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, киевский режим продолжает использовать террористические методы для достижения своих целей.
«Уверен, что администрация Трампа понимает террористическую сущность и подлость киевского режима, нацеленного на продолжение военного конфликта», — сказал депутат.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.