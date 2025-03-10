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Глава Нацбанка Головченко: банковская система Беларуси адаптировалась к шокам и вызовам

Глава Нацбанка Головченко: банковская система адаптировалась к шокам и вызовам.

Источник: Комсомольская правда

Роман Головченко, назначенный 10 марта председателем правления Национального банка Беларуси, сказал, что банковская система страны адаптировалась к шокам и вызовам, пишет БелТА.

Общаясь с журналистами, Роман Головченко подчеркнул: «Банковская система адаптировалась к шокам и вызовам».

Глава Нацбанка отметил:

«Конечно, сложности в работе возникают, потому что мы не можем игнорировать то, что происходит на внешнем контуре».

Роман Головченко заметил, что страна научилась с этим жить и нашла свои пути.

Говоря о том, что банковская система находится под санкционным давлением, он высказал уверенность, что «эта ситуация ненадолго, и здравый смысл возобладает».

Руководитель Нацбанка вспомнил о периоде, когда начинал работать на посту премьер-министра:

«Это был 2020 год. И первое, на что таргетировались после выборов деструктивные силы — на расшатывание банковской системы… спровоцировать набег на банки и забрать депозиты, вот эти все фейковые новости, что не будут выдавать депозиты и так далее».

Он заметил, что это было неслучайно, потому что затрагивало каждого человека. Роман Головченко уверен, что «финансовая система, ее стабильность — это критически важно для устойчивости не только экономики, но и государства в целом».

Он подчеркнул, что уроки хорошо усвоены, «в том числе и ошибки, которые совершались в тех или иных экономических решениях».

Ранее мы писали, что Лукашенко высказался о назначении Турчина премьер-министром Беларуси: «Есть президентские склонности, как у меня».

Еще Лукашенко назначил экс-главу Минархитектуры Пархамовича помощником по Гомельской области, указав на его характер: «Говорят, характер тот, не тот».

Кроме того, рассказали, что слова песни «От печали до радости» Юрия Антонова написал поэт Борис Дубровин, который освобождал Беларусь в 1944-м, а его корни из-под Пинска.

Еще прочитайте, что синоптики сказали о приближающихся дождях и похолодании в Беларуси: «Сырость принесут циклоны с Атлантики».