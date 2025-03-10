Глава Нацбанка Головченко: банковская система Беларуси адаптировалась к шокам и вызовам

Роман Головченко, назначенный 10 марта председателем правления Национального банка Беларуси, сказал, что банковская система страны адаптировалась к шокам и вызовам, пишет БелТА.
Общаясь с журналистами, Роман Головченко подчеркнул: «Банковская система адаптировалась к шокам и вызовам».
Глава Нацбанка отметил:
«Конечно, сложности в работе возникают, потому что мы не можем игнорировать то, что происходит на внешнем контуре».
Роман Головченко заметил, что страна научилась с этим жить и нашла свои пути.
Говоря о том, что банковская система находится под санкционным давлением, он высказал уверенность, что «эта ситуация ненадолго, и здравый смысл возобладает».
Руководитель Нацбанка вспомнил о периоде, когда начинал работать на посту премьер-министра:
«Это был 2020 год. И первое, на что таргетировались после выборов деструктивные силы — на расшатывание банковской системы… спровоцировать набег на банки и забрать депозиты, вот эти все фейковые новости, что не будут выдавать депозиты и так далее».
Он заметил, что это было неслучайно, потому что затрагивало каждого человека. Роман Головченко уверен, что «финансовая система, ее стабильность — это критически важно для устойчивости не только экономики, но и государства в целом».
Он подчеркнул, что уроки хорошо усвоены, «в том числе и ошибки, которые совершались в тех или иных экономических решениях».
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