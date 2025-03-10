Путин оценил качество школьного образования в Пермском крае

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным обратил внимание на высокий показатель качества школьного образования в субъекте.
«Я смотрю, первое место по качеству школьного образования», — сказал Путин в ходе беседы с Махониным.
Глава государства отметил, что при этом в Пермском крае свыше 25 процентов школьников учатся во вторую смену. Махонин ответил, что за последний год в Пермском крае было построено 36 школ, еще 30 планируется построить в ближайшую пятилетку. По его словам, краевые власти понимают, как снижать количество учащихся во вторую смену.
В ноябре 2024 года на Всероссийской конференции по оценке качества образования, которую ежегодно проводит Рособрнадзор, были подведены итоги прошедшей экзаменационной кампании и работы регионов над повышением качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур в 2024 году. Пермский край занял первое место, сообщалось на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.