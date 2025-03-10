Путин оценил качество школьного образования в Пермском крае

Глава государства отметил, что при этом в Пермском крае свыше 25 процентов школьников учатся во вторую смену. Махонин ответил, что за последний год в Пермском крае было построено 36 школ, еще 30 планируется построить в ближайшую пятилетку. По его словам, краевые власти понимают, как снижать количество учащихся во вторую смену.