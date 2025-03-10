Хинштейн ответил на жалобу об отказе помочь бойцам «Ахмата» под Суджей

Позднее выяснилось, что Моисей — оператор БПЛА в подразделении спецназа «Ахмат», не имевший полномочий обращаться за помощью к региону. Об этом заявил и командир подразделения Апти Алаудинов. «Моисей, интересно, кто такой, чтоб он имел право обращаться напрямую к губернатору Курской области? И откуда губернатор Курской области должен знать, что Моисей — не укроп какой-то, а боец какого-то подразделения?» — спросил Алаудинов. Он также заявил, что боец не мог действовать без личного разрешения командира и его могут наказать.