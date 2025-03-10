Хинштейн ответил на жалобу об отказе помочь бойцам «Ахмата» под Суджей

«Действительно, моим помощникам прислал голосовые сообщения человек, представившийся Моисеем и сказавший, что его подразделение “выполняет задачи на курском направлении”. Попросил передать им кислородные баллоны. На вопросы, какое подразделение представляет, ответил без деталей: спецназ. Своих точных данных не назвал. Ему предложили связаться через закрытую военную связь. Ответил, что связи нет. Никаких официальных заявок после этого не прислал», — рассказал Хинштейн.
Позднее выяснилось, что Моисей — оператор БПЛА в подразделении спецназа «Ахмат», не имевший полномочий обращаться за помощью к региону. Об этом заявил и командир подразделения Апти Алаудинов. «Моисей, интересно, кто такой, чтоб он имел право обращаться напрямую к губернатору Курской области? И откуда губернатор Курской области должен знать, что Моисей — не укроп какой-то, а боец какого-то подразделения?» — спросил Алаудинов. Он также заявил, что боец не мог действовать без личного разрешения командира и его могут наказать.
Алаудинов отметил, что у него не было ни одного отказа в каких-либо вопросах, обращенных к Хинштейну, и он бы получил необходимые баллоны.
Врио губернатора отметил, что помощь военным оказывается по схеме: командиры направляют властям заявки, их согласовывают с военным командованием и потом предоставляют запрошенное адресатам.
В телеграм-канале «Моисей | БА | СпН | МО РФ» (более 83 тыс. подписчиков) 1 марта появилось сообщение, что «на завтра нужные кислородные баллоны» без указания цели их получения. Затем автор канала пожаловался, что власти «отдинамили» эту просьбу. Пост из канала был удален, но остался в публикациях СМИ (например, его приводит «Главный ТВ»). В последнем на момент публикации материала посте в канале было сообщение: «Уже поговорили, отчитали, о субординации напомнили».
Алаудинов сообщал, что 1 марта шла подготовка бойцов «Ахмата» «к исторической операции “бросок через трубу”. Хинштейн говорил, что российские военные смогли через газопровод прорваться к позициям ВСУ в районе Суджи. За выходные в этой зоне были освобождены семь населенных пунктов.