Путин выразил уверенность в успехе проекта двигателя ПД-35

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что у генерального конструктора «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева, который работает над двигателем ПД-35, все получится.
На встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным Путин поинтересовался о производстве двигателя ПД-25.
«Александр Александрович (Иноземцев — ред.) переживает сейчас за этот проект», — ответил Махонин и попросил доложить отдельно.
«У него получится», — подчеркнул Путин.
Также президент попросил главу региона передать привет конструктору.
«Обязательно», — заверил Махонин в свою очередь.
Ранее госкорпорация «Ростех» куда входит конструкторское бюро, сообщала о первых испытаниях газогенератора авиадвигателя большой тяги ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров.