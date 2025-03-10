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Путин выразил уверенность в успехе проекта двигателя ПД-35

Путин выразил уверенность в успехе генконструктора Иноземцева с проектом ПД-35.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что у генерального конструктора «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева, который работает над двигателем ПД-35, все получится.

На встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным Путин поинтересовался о производстве двигателя ПД-25.

«Александр Александрович (Иноземцев — ред.) переживает сейчас за этот проект», — ответил Махонин и попросил доложить отдельно.

«У него получится», — подчеркнул Путин.

Также президент попросил главу региона передать привет конструктору.

«Обязательно», — заверил Махонин в свою очередь.

Ранее госкорпорация «Ростех» куда входит конструкторское бюро, сообщала о первых испытаниях газогенератора авиадвигателя большой тяги ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров.