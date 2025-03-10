Трамп надеется на хорошие результаты переговоров с Украиной в Джидде

По итогам американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии будут «хорошие результаты» — такие ожидания озвучил на импровизированном брифинге на борту своего самолета президент США Дональд Трамп. По его словам, американская делегация должна сделать все возможное, чтобы убедить украинцев всерьез задуматься о заключении сделки по прекращению конфликта с Россией. Трамп полагает, что Киев подпишет соглашение о доступе США к полезным ископаемым Украины, но ее «стремление к миру» должно быть более явным и не таким, как сейчас. В случае срыва переговоров второго шанса у Украины уже не будет, отмечает The Economist.