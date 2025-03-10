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Новым начальником «Кубань-СПАС» стал Игорь Виноградов

Игорь Виноградов стал новым начальником «Кубань-СПАС».

Информация о его назначении появилась в соцсетях Министерства ГО И ЧС Краснодарского края днём 10 марта.

Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков уже представил коллективу нового руководителя. Сейчас Игорю Виноградову 53 года. У него большой опыт в сфере военной службы и ГО. Так, 19 лет он отдал службе в ВС РФ. Завершил её только в 2007 году в звании полковника.

Работал Игорь Анатольевич и ведущим специалистом ГО в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Дальневосточного регионального центра по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий». С весны 2019 года трудился в различных должностях в ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО». В течение четырёх последних лет он работал замдиректора и начальника службы гражданской защиты в Учреждении.