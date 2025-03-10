Новым начальником «Кубань-СПАС» стал Игорь Виноградов

Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков уже представил коллективу нового руководителя. Сейчас Игорю Виноградову 53 года. У него большой опыт в сфере военной службы и ГО. Так, 19 лет он отдал службе в ВС РФ. Завершил её только в 2007 году в звании полковника.