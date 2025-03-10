Рубио заявил о закрытии 83% программ USAID

Работой по упразднению USAID новая администрация Белого дома занялась сразу же после вступления в должность президента Дональда Трампа. Марко Рубио был назначен исполняющим обязанности администрации агентства. Госсекретарь объявил, что закроет все программы USAID, которые не отвечают интересам страны. Часть сотрудников агентства была уволена. Илон Маск 2 февраля назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». Трамп обвинил агентство в краже миллиардов долларов из госбюджета страны на финансирование СМИ.