Рубио заявил о закрытии 83% программ USAID

О закрытии проектов USAID госсекретарь США сообщил в соцсети X.
Представитель команды Трампа уточнил, что прежде, чем принять решение о ликвидации программ и утвердить их список, специлисты Белого дома провели тщательный анализ. Работа по изучению проектов USAID велась в течение почти двух месяцев. В итоге бесполезными или ненужными признали 83% программ агентства.
«На 5,2 тыс. теперь уже расторгнутых контрактов тратились десятки миллиардов долларов не в национальных интересах США (а иногда даже в ущерб интересам США)», — приводит слова Рубио «Интерфакс».
Госсекретарь добавил, что около тысячи программ USAID продолжат действовать, и выразил надежду, что они будут эффективны.
Работой по упразднению USAID новая администрация Белого дома занялась сразу же после вступления в должность президента Дональда Трампа. Марко Рубио был назначен исполняющим обязанности администрации агентства. Госсекретарь объявил, что закроет все программы USAID, которые не отвечают интересам страны. Часть сотрудников агентства была уволена. Илон Маск 2 февраля назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». Трамп обвинил агентство в краже миллиардов долларов из госбюджета страны на финансирование СМИ.