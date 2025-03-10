Маск прокомментировал решение госдепа США о закрытии программ USAID

DOGE, возглавляемый Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». В публикации в соцсети X он заявил, что агентство является «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.