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Маск прокомментировал решение госдепа США о закрытии программ USAID

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), предприниматель Илон Маск в сообщении в соцсети X поддержал решение госдепартамента по закрытию большинства программ Агентства по международному развитию (USAID), назвав его жестким, но необходимым.

Источник: AP 2024

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США.

«Жесткое, но необходимое решение. Приятно с вами работать», — написал Маск, отвечая на заявление американского госсекретаря.

Маск подчеркнул, что частично USAID должен был бы всегда находиться в ведении госдепа.

DOGE, возглавляемый Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». В публикации в соцсети X он заявил, что агентство является «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.