Что известно о новом премьер-министре Канады

В 2020 году Карни приступил к исполнению обязанностей специального посланника ООН по борьбе с изменением климата. На этом посту его зарплата составляла 1 доллар в год. Он до сих пор активно продвигает «зеленую повестку». Его усилия похвалил Боно, фронтмен U2 и активист по борьбе с изменением климата: «Выдающееся лидерство — это не громкоговоритель, а скорее, как показывает Марк Карни, четкий набор инструкций в прокуренной комнате».