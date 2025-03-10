Что известно о новом премьер-министре Канады

Согласно France 24, в 1988 году Карни получил степень бакалавра экономики в Гарвардском университете, а позже — степень магистра и доктора экономических наук в Оксфордском университете. Как и многие канадцы, он играл в хоккей с шайбой, выступая в качестве запасного вратаря за Гарвард, однако не отличился особыми успехами.
Карни — бывший топ-менеджер Goldman Sachs. Он проработал 13 лет в Лондоне, Токио, Нью-Йорке и Торонто, прежде чем в 2003 году был назначен заместителем управляющего Банком Канады. С 2008 по 2013 год он возглавлял канадский центробанк. В 2011 году редакторы канадского журнала Reader's Digest признали его «канадцем, которому больше всего доверяют». Однако читатели поставили его лишь на 19-е место.
Им он руководил с 2013 по 2020 год. Согласно Politico, каждое утро в этой должности он начинал с перефразированного выражения Марка Аврелия: «Встань, чтобы выполнять работу человечества». Он активно предупреждал британцев о рискованном Brexit.
В 2020 году Карни приступил к исполнению обязанностей специального посланника ООН по борьбе с изменением климата. На этом посту его зарплата составляла 1 доллар в год. Он до сих пор активно продвигает «зеленую повестку». Его усилия похвалил Боно, фронтмен U2 и активист по борьбе с изменением климата: «Выдающееся лидерство — это не громкоговоритель, а скорее, как показывает Марк Карни, четкий набор инструкций в прокуренной комнате».
Женат на уроженке Великобритании, имеет четырех дочерей. Карни — крестный отец сына Христи Фриланд, которая на выборах заняла 2-е место, набрав 8%.
Он пообещал, что Канада никогда не станет частью США, и заявил, что больше нельзя доверять южному соседу из-за враждебной риторики президента США Дональда Трампа и торговых пошлин. «Американцы хотят получить наши ресурсы, нашу воду, нашу землю, нашу страну. Если они преуспеют, они разрушат нашу жизнь».
Трамп, по мнению Карни, вынашивает планы ослабить и разделить Канаду.
Трамп считает, что Канада покорится, но мы никогда не склонимся перед американцами.
Он призвал канадцев готовиться к «мрачным дням», в отличие от «ясных дней», которые сулил им Джастин Трюдо после выборов в 2015 году.
Оппоненты Трампа высоко оценили речь Карни, в которой он неоднократно критиковал американского президента, пишет Newsweek. Демократ Гарри Сиссон написал:
Новый премьер-министр Канады Марк Карни только что поставил Дональда Трампа на место. Карни не шутит. Трамп разозлил канадцев. А канадцы всегда готовы, когда кто-либо бросает им вызов.
Шансы Карни остаться премьер-министром более чем на несколько недель, похоже, возросли. Согласно опросу, проведенному Nanos в середине января, либералы заметно отставали от оппозиционных консерваторов и их лидера Пьера Пуальевра: 47% против 20%. Однако опрос, проведенный на прошлой неделе, показал, что либералы значительно сократили разрыв (34%) с консерваторами (37%).