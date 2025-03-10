Экс-губернатор Севастополя не признал вину в обходе британских санкций

Овсянникову ранее были предъявлены обвинения по семи эпизодам обхода санкций и двум эпизодам участия в отмывании денег. Кроме того, обвиняемыми по делу об обходе санкционного режима проходят его брат бизнесмен Алексей Овсянников и супруга бывшего чиновника Екатерина Овсянникова. Они также не признали в суде свою вину.