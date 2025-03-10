Овсянникову ранее были предъявлены обвинения по семи эпизодам обхода санкций и двум эпизодам участия в отмывании денег. Кроме того, обвиняемыми по делу об обходе санкционного режима проходят его брат бизнесмен Алексей Овсянников и супруга бывшего чиновника Екатерина Овсянникова. Они также не признали в суде свою вину.
Экс-губернатор Севастополя не признал вину в обходе британских санкций
ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Бывший губернатор Севастополя (2016−2019) и экс-замглавы Минпромторга России (2015−2016 и 2019−2020) Дмитрий Овсянников, задержанный в Лондоне в прошлом году, не признал вину по выдвинутым обвинениям в обходе британских санкций. Об этом передает корреспондент ТАСС с заседания в Королевском суде лондонского района Сазерк.