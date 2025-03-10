Мэрия Перми купит в лизинг пять китайских кроссоверов

Как указано в техническом задании, срок аренды составит 30 месяцев. Максимальная цена контракта определена в 24,5 млн руб. Автомобили будут использоваться для перевозки муниципальных служащих. Как сообщили в мэрии Перми, закупка проводится в интересах МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» в рамках плановой работы по обновлению автопарка. Для осуществления закупки заказчиком получено разрешение Минпромторга РФ.