Головченко рассказал, как правительство боролось с санкциями

Головченко отметил, что Совмин ответил на это ежегодным ростом экономики. Он обратил внимание, что белорусские банки, в том числе Национальный банк, оказались под санкциями и без доступа к международному рынку капитала. Тем не менее устойчивость бюджета республики была обеспечена.