Головченко рассказал, как правительство боролось с санкциями

По его словам, предыдущему составу правительства после введения санкций удалось в сжатые сроки переориентировать экспортные потоки и перестроить логистику.
Целью Запада было лишить нас экспортных поступлений для жизни экономики, лишить экономику доходов.
Головченко отметил, что Совмин ответил на это ежегодным ростом экономики. Он обратил внимание, что белорусские банки, в том числе Национальный банк, оказались под санкциями и без доступа к международному рынку капитала. Тем не менее устойчивость бюджета республики была обеспечена.
Глава Нацбанка рассказал, что в 2020—2022 годах дефицит бюджета сложился ниже плана, а в 2023—2024-х он стал профицитным.
При этом он констатировал, что в минувшую пятилетку размер заработной платы в Беларуси достиг максимально показателя за годы независимости, а объем поддержки экспорта вырос в четыре раза, началась реализация программы «Один район — один проект».
Головченко подчеркнул, что за эти годы удалось «развязать» многие сложные вопросы экономического взаимодействия, которые были в сотрудничестве с Россией.
Здесь и союзные программы, и вопрос поставки энергоресурсов, порты, транзит, долговая поддержка, льготные кредиты.
Головченко в понедельник, 10 марта, был освобожден президентом Беларуси от должности премьер-министра и назначен председателем правления Нацбанка. На этом посту он сменил Павла Каллаура, который возглавлял регулятор более 10 лет — с декабря 2014 года. Пост руководителя правительства занял Александр Турчин, который ранее был председателем Минского облисполкома.