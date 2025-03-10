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«Будут тащить этот воз или нет». Лукашенко оценил состав нового правительства Беларуси

Лукашенко оценил обновленное правительство Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил состав нового правительства страны, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, обращая внимание на состав нового правительства, начиная от премьер-министра, и особенно министров, Лукашенко отметил, что выполнил свое обещание. Он сказал, что к власти пришли совершенно новые люди, и что произошло это постепенно.

— Некоторых мы вводили в состав правительства до выборов. Для того, чтобы показать людям, с кем будем работать. И самим же надо было посмотреть — втянутся в работу, будут тащить этот воз или нет, — указал глава Беларуси.

Далее белорусский президент подробнее сказал про новое поколение, управляющее страной.

Но также Лукашенко сказал, что в процессе некоторых членов правительства пришлось заменить из-за необходимости ротаций. Объясняя, здесь же глава республики процитировал Трампа: «Бури, детка, бури!».

— Новое поколение, как было обещано, сегодня управляет страной. Ну мы тут немного задержалась, — прокомментировал белорусский лидер.

А затем еще Александр Лукашенко сказал Сиваку, Снопкову и другим чиновникам подготовить себе смену.

— Ну так и должно быть. Потихоньку, потихоньку и мы отойдем, — констатировал президент.

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко назначил премьер-министра и главу Нацбанка в кадровый день 10 марта.

Еще глава Беларуси назначил экс-главу Минархитектуры Пархамовича помощником по Гомельской области, указав на его характер: «Говорят, характер тот, не тот».

Также президент назначил Романа Головченко главой Нацбанка Беларуси.