Юрий Слюсарь отреагировал на жалобы жителей из-за проблем в здравоохранении

«Проблема комплексная. Понимаю, что нет такой “красной кнопки”, чтобы нажать и все решить. В сезон, когда эпидобстановка накаляется, уровень заболеваемости растет, вся система напрягается. Мероприятия по увеличению коечного фонда, обеспечению медикаментами, профилактике — это все важно. Но в период таких напряжений особенно ощущается нехватка врачей», — подчеркнул врио губернатора.