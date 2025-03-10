Юрий Слюсарь отреагировал на жалобы жителей из-за проблем в здравоохранении

Необходимы системные решения по обеспечению больниц медицинскими кадрами, заявил глава региона на оперативном совещании. Соответствующие меры врио губернатора обсудит на встрече с главными врачами Ростовской области. Руководитель региона поручил ее организовать в ближайшее время.
«Надо подумать, какие меры необходимо принять для укомплектования учреждений врачами, это основная проблема в здравоохранении», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Глава региона сообщил, что получает жалобы от жителей Ростовской области на длительное ожидание врачей или невозможность попасть к ним на прием.
Как доложил глава областного минздрава, утверждены схемы маршрутизации пациентов, организована работа 341 бригады скорой помощи, развернуто почти 1700 коек, открыто 183 мельцеровских бокса. В медучреждениях Ростова-на-Дону продлена работа кабинетов неотложной помощи до 22:00 в будни и до 18:00 в выходные.
«Проблема комплексная. Понимаю, что нет такой “красной кнопки”, чтобы нажать и все решить. В сезон, когда эпидобстановка накаляется, уровень заболеваемости растет, вся система напрягается. Мероприятия по увеличению коечного фонда, обеспечению медикаментами, профилактике — это все важно. Но в период таких напряжений особенно ощущается нехватка врачей», — подчеркнул врио губернатора.