Уиткофф: США не прекращали предоставлять Киеву разведданные для обороны

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Решение американского лидера вступило в силу утром 4 марта. Оно распространяется на всю военную технику США, которая в настоящее время не находится на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидающее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше.