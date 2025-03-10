Bloomberg: команда Трампа готовит варианты смягчения санкций против РФ

7 марта американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что Россия «избивает» Украину на поле боя, из-за чего он планирует ввести новые ограничения в отношении Москвы. Санкции могут касаться банковского сектора. Кроме того, Белый дом рассматривает вариант введения пошлин на российские товары до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт на Украине.