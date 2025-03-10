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Текслер повысил статус чиновницы Минтарифов Челябинской области

Алексей Текслер повысил статус чиновницы Минтарифов Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Назначить Черепанову Екатерину Валерьевну первым заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, освободив ее от ранее замещаемой должности», — говорится в постановлении от 10 марта.

Напомним, Черепанова с 2018 года была в статусе замминистра, еще ранее возглавляла отдел регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий.

Напомним, 7 марта губернатор освободил от должности заместителя начальника Главного управления молодежной политики Ольгу Галямову.