Текслер повысил статус чиновницы Минтарифов Челябинской области

«Назначить Черепанову Екатерину Валерьевну первым заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, освободив ее от ранее замещаемой должности», — говорится в постановлении от 10 марта.
Напомним, Черепанова с 2018 года была в статусе замминистра, еще ранее возглавляла отдел регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий.
Напомним, 7 марта губернатор освободил от должности заместителя начальника Главного управления молодежной политики Ольгу Галямову.