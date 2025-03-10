Осталось двое: за должность главы Ростова поборются Александр Скрябин и Виталий Золотухин

Как мы уже сообщали, в состав конкурсной комиссии вошли 10 человек. Половину из них назначила городская Дума, а вторую половину — временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь. Председателем комиссии стал Артем Хохлов, а его заместителем — Михаил Чернышев, который ранее занимал должность мэра Ростова, а сейчас является председателем общественной палаты города.