Осталось двое: за должность главы Ростова поборются Александр Скрябин и Виталий Золотухин

Об итогах процедуры сообщает корреспондент телеканала «ДОН 24».
Документы для участия в конкурсе представили 12 кандидатов. Но двое из них, Ибрагим Ажигов и Исмаил Мургустов, не пришли.
Как мы уже сообщали, в состав конкурсной комиссии вошли 10 человек. Половину из них назначила городская Дума, а вторую половину — временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь. Председателем комиссии стал Артем Хохлов, а его заместителем — Михаил Чернышев, который ранее занимал должность мэра Ростова, а сейчас является председателем общественной палаты города.
Главу города из числа выбранных конкурсной комиссией кандидатов депутаты определят с помощью голосования. Оно будет проведено завтра в ходе внеочередного заседания Ростовской-на-Дону городской Думы. Набравший большее количество голосов займет кресло главы донской столицы.