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Осталось двое: за должность главы Ростова поборются Александр Скрябин и Виталий Золотухин

Ростовская область, 10 марта 2025. DON24.RU. В Ростове по итогам конкурсного отбора на должность главы города были отобраны кандидатуры действующего и. о. главы администрации города Ростова-на-Дону Александра Скрябина и заместителя директора департамента имущественно-земельных отношений Ростова Виталия Золотухина.

Об итогах процедуры сообщает корреспондент телеканала «ДОН 24».

Документы для участия в конкурсе представили 12 кандидатов. Но двое из них, Ибрагим Ажигов и Исмаил Мургустов, не пришли.

Как мы уже сообщали, в состав конкурсной комиссии вошли 10 человек. Половину из них назначила городская Дума, а вторую половину — временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь. Председателем комиссии стал Артем Хохлов, а его заместителем — Михаил Чернышев, который ранее занимал должность мэра Ростова, а сейчас является председателем общественной палаты города.

Главу города из числа выбранных конкурсной комиссией кандидатов депутаты определят с помощью голосования. Оно будет проведено завтра в ходе внеочередного заседания Ростовской-на-Дону городской Думы. Набравший большее количество голосов займет кресло главы донской столицы.