Экс-премьер Молдавии осудил отстранение Джорджеску от выборов

Центральное избирательное бюро Румынии ранее отклонило регистрацию кандидата Джеорджеску на участие в повторных президентских выборах 4 мая, сославшись на решения Конституционного суда, признавшие недействительными президентские выборы декабря 2024 года из-за нарушений, а также установившие, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого решения в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты сторонников оппозиции, переросшие в локальные стычки с полицией и беспорядки. Джеорджеску подал ранее в понедельник жалобу в Конституционный суд на решение Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его на выборах. Согласно местному законодательству, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а КС вынесет вердикт до среды.
«То, что мы сейчас наблюдаем в Румынии, — это тревожный звонок для демократии. Власти Румынии нарушают принципы Европейской декларации прав человека и положения Конституции своей же страны о политическом плюрализме и праве на свободные выборы. Когда власть начинает отсекать неугодных кандидатов от избирательного процесса, она по меньшей мере сеет семена гражданского неповиновения», — написал Тарлев в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что «цепная реакция насилия начинается именно там, где заканчивается диалог», и выразил обеспокоенность тем, что румынские власти «предпочли запреты дипломатическому диалогу и поиску компромисса».
«Справедливый и прозрачный избирательный процесс важен для укрепления доверия граждан к институтам власти. Лишая граждан возможности выбирать среди разных политических альтернатив, власти только усугубляют раскол в обществе», — отметил экс-премьер.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Генпрокуратура Румынии в феврале предъявила Джеорджеску обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде на 60 дней, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.