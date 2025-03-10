СМИ узнали, когда Трамп встретится с Си Цзиньпином

Ранее Трамп заявлял, что может посетить с визитом Китай в 2025 году, если поступит приглашение. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщала, что Трамп может посетить Китай в первые 100 дней нахождения у власти. Отмечалось, что поездка может быть продиктована стремлением республиканца укрепить отношения с Си Цзиньпином, которые обострились при президентстве Джо Байдена.