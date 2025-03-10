Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке участников СВО и их семей

Решение принято «в целях усиления координации» федеральных органов власти, руководства регионов и фонда «Защитники Отечества», говорится в документе. Возглавит образованную комиссию губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, ему же предстоит сформировать состав структуры.
Тем же указом утверждено положение о комиссии. Оно называет целью структуры консолидацию «усилий, направленных на оказание необходимой социальной поддержки и помощи ветеранам боевых действий», причем в их число включаются участники боев с украинскими формированиями в ДНР и ЛНР начиная с мая 2014 года. Помощь должна оказываться также членам семей ветеранов — как погибших в бою, так и умерших от ран позднее, и получивших увечья на фронте.
Комиссия Госсовета займется разработкой мер соцподдержки ветеранов и их семей и адаптации вернувшихся с фронта. Также структура будет заниматься анализом уже оказываемой поддержки и обобщать положительный опыт. Предложения комиссии будет получать президент.
Путин пообещал помочь в решении насущных проблем ветеранов СВО и их семей на встрече с работницами и подопечными московского филиала фонда «Защитники Отечества» 6 марта. Глава государства пообещал утвердить все необходимые документы к понедельнику, что и было сделано 10 марта.