Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке участников СВО и их семей

Тем же указом утверждено положение о комиссии. Оно называет целью структуры консолидацию «усилий, направленных на оказание необходимой социальной поддержки и помощи ветеранам боевых действий», причем в их число включаются участники боев с украинскими формированиями в ДНР и ЛНР начиная с мая 2014 года. Помощь должна оказываться также членам семей ветеранов — как погибших в бою, так и умерших от ран позднее, и получивших увечья на фронте.