Стармер обсудит с представителями НАТО отправку миротворцев на Украину

О планах главы британского правительства сообщил его пресс-секретарь Дэйв Парес. Он уточнил, что в онлайн-дискуссии также примут участие государства, входящие в Содружество наций, являющиеся союзниками Королевства и способные предоставить военнослужащих для обеспечения гарантий безопасности Киева после заключения договора о перемирии.
3 марта стало известно о плане Великобритании и Франции презентовать американскому лидеру Дональду Трампу группу государств «Европа плюс», которая намеревается участвовать в миротворческой миссии на Украине.
2 марта на европейском саммите по Украине Кир Стармер заявил о намерении сформировать «коалицию» из стран, которые готовы обеспечивать условия перемирия на Украине. Лондон в этом плане отводит себе ведущую руководящую роль.