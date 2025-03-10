Стармер обсудит с представителями НАТО отправку миротворцев на Украину

О планах главы британского правительства сообщил его пресс-секретарь Дэйв Парес. Он уточнил, что в онлайн-дискуссии также примут участие государства, входящие в Содружество наций, являющиеся союзниками Королевства и способные предоставить военнослужащих для обеспечения гарантий безопасности Киева после заключения договора о перемирии.