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Стармер обсудит с представителями НАТО отправку миротворцев на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 15 марта организует онлайн-встречу с представителями стран Североатлантического альянса, главной темой которой станет отправка миротворцев на Украину.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О планах главы британского правительства сообщил его пресс-секретарь Дэйв Парес. Он уточнил, что в онлайн-дискуссии также примут участие государства, входящие в Содружество наций, являющиеся союзниками Королевства и способные предоставить военнослужащих для обеспечения гарантий безопасности Киева после заключения договора о перемирии.

«Мы сосредоточены на поддержке Украины и обеспечении суверенной и безопасной Украины, а также на работе над предложениями по установлению прочного мира», — приводят слова Пареса «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

3 марта стало известно о плане Великобритании и Франции презентовать американскому лидеру Дональду Трампу группу государств «Европа плюс», которая намеревается участвовать в миротворческой миссии на Украине.

2 марта на европейском саммите по Украине Кир Стармер заявил о намерении сформировать «коалицию» из стран, которые готовы обеспечивать условия перемирия на Украине. Лондон в этом плане отводит себе ведущую руководящую роль.