Постпреды ЕС не согласовали продление персональных санкций против России

С момента начала российской спецоперации на Украине Евросоюз вел уже 16 пакетов санкций против России. Сейчас под ограничениями находятся более двух тысяч физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям из стран ЕС нельзя вести с фигурантами списка дела, физическим лицам запрещен въезд в Евросоюз или транзитные поездки через его территорию.