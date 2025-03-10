«Пока решение не принято, перенесено на среду», — сказал собеседник агентства.
Санкции продлеваются регулярно раз в полгода, очередное продление должно состояться до 15 марта.
С момента начала российской спецоперации на Украине Евросоюз вел уже 16 пакетов санкций против России. Сейчас под ограничениями находятся более двух тысяч физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям из стран ЕС нельзя вести с фигурантами списка дела, физическим лицам запрещен въезд в Евросоюз или транзитные поездки через его территорию.
Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. Среди них:
- «за нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины» (персональные санкции);
- «за подрыв суверенитета Украины» (экономические секторальные санкции); «за внутреннюю ситуацию в России».
Кроме того, россияне значатся в списках в рамках глобальных режимов санкций — за «распространение и применение химического оружия», «нарушения прав человека», «киберпреступления». В октябре Совет ЕС утвердил новый режим — за якобы «дестабилизирующие действия за рубежом».
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. При этом и в самой Европе наблюдался рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания.
Тем не менее Россия справляется с давлением, а в самих западных странах не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Но, как отмечали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.