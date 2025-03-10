Глава ПМР осудил попытки молдавских чиновников реабилитировать фашизм

«В Молдове пытаются реабилитировать фашистских палачей. Это делается в том числе через учебник истории, по которому преподают в школах с румынским языком обучения, расположенных в Приднестровье. Извергов и убийц называют освободителями, а тех, кто уничтожил фашизм, — оккупантами», — приводит пресс-служба слова Красносельского. «Те, кто сегодня пытается реабилитировать фашизм и нацизм, являются носителями этой идеологии. Когда говорят об интеграции, нужно помнить об истории. У нас герои — те, кто штурмовал Рейхстаг, кто в окопах защищали Родину, уничтожая фашизм и нацизм. А у вас герои — те, кто в Дубоссарах расстреливал людей, массово. Стреляя в младенца и в мать одновременно. А вы их пытаетесь реабилитировать», —сказал глава ПМР, обращаясь к молдавским чиновникам.