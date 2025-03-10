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СМИ: новый ИИ-проект Пентагона может задать новые стандарты ведения современных войн

Процесс планирования и оперативного управления в вооруженных силах США не менялся со времен Наполеона, считает Дэн Тадросс, глава федерального отдела поставок в Scale AI. Однако теперь искусственный интеллект достиг такого этапа развития, что может помочь с планированием и разработкой стратегии, а технологические гиганты обнаружили в военных благодарных партнеров.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Подразделение оборонных инноваций (DIU), отвечающее за связи Пентагона с Кремниевой долиной, выбрало базирующуюся в Сан-Франциско компанию Scale AI для руководства Thunderforge прототипным проектом по внедрению искусственного интеллекта в военную сферу. В рамках этого проекта Scale AI будет сотрудничать с Anduril, Microsoft, Google и другими «глобальными» субподрядчиками, названия которых не раскрываются. Хотя детали финансирования Thunderforge Пентагон не разглашает, участие технологических гигантов говорит о значимости данного проекта для США, пишет Breaking Defense.

Thunderforge ускорит процесс принятия решений, позволит специалистам по планированию быстрее синтезировать огромные объемы информации, разрабатывать различные варианты действий и проводить военные игры с использованием искусственного интеллекта, чтобы предвидеть возникающие угрозы и реагировать на них.

Кроме того, новая система будет обрабатывать секретную информацию на нескольких уровнях. При этом особо подчеркивается, что на всех этапах операций будет сохраняться обязательный контроль со стороны человека, говорится на сайте DIU.

Это первая попытка Минобороны США объединить систему обмена данными Lattice от Anduril с большими языковыми моделями, разработанными Microsoft и Scale AI.

Большие языковые модели Scale AI и Microsoft будут выполнять две основные функции: оперативно извлекать ключевые детали из массы письменных отчетов и других документов (так называемых неструктурированных данных) и создавать проекты планирования для штабных офицеров. Революционная технология поможет объединить данные из разведывательных источников и датчиков с поля боя о местоположении дружественных и вражеских самолетов и кораблей, отмечает The Washington Post.

В первую очередь Thunderforge будет развернут в Индо-Тихоокеанском командовании (NDOPACOM) и Европейском командовании (UCOM), которым поручено сдерживать самых могущественных противников Америки — Китай и Россию. Если развертывание окажется успешным, Пентагон масштабирует Thunderforge на другие командования.

Thunderforge — это основа для принятия военных решений следующего поколения на основе искусственного интеллекта… которая помогает планировать, адаптироваться и реагировать на возникающие вызовы со скоростью машины. Она поможет вооруженным силам США предотвратить крупный конфликт или победить, если их вынудят вступить в бой.

Дуг Бек
директор подразделения оборонных инноваций (DIU) Пентагона