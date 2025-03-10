СМИ: новый ИИ-проект Пентагона может задать новые стандарты ведения современных войн

Подразделение оборонных инноваций (DIU), отвечающее за связи Пентагона с Кремниевой долиной, выбрало базирующуюся в Сан-Франциско компанию Scale AI для руководства Thunderforge — прототипным проектом по внедрению искусственного интеллекта в военную сферу. В рамках этого проекта Scale AI будет сотрудничать с Anduril, Microsoft, Google и другими «глобальными» субподрядчиками, названия которых не раскрываются. Хотя детали финансирования Thunderforge Пентагон не разглашает, участие технологических гигантов говорит о значимости данного проекта для США, пишет Breaking Defense.