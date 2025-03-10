СМИ: новый ИИ-проект Пентагона может задать новые стандарты ведения современных войн

Подразделение оборонных инноваций (DIU), отвечающее за связи Пентагона с Кремниевой долиной, выбрало базирующуюся в Сан-Франциско компанию Scale AI для руководства Thunderforge — прототипным проектом по внедрению искусственного интеллекта в военную сферу. В рамках этого проекта Scale AI будет сотрудничать с Anduril, Microsoft, Google и другими «глобальными» субподрядчиками, названия которых не раскрываются. Хотя детали финансирования Thunderforge Пентагон не разглашает, участие технологических гигантов говорит о значимости данного проекта для США, пишет Breaking Defense.
Кроме того, новая система будет обрабатывать секретную информацию на нескольких уровнях. При этом особо подчеркивается, что на всех этапах операций будет сохраняться обязательный контроль со стороны человека, говорится на сайте DIU.
Большие языковые модели Scale AI и Microsoft будут выполнять две основные функции: оперативно извлекать ключевые детали из массы письменных отчетов и других документов (так называемых неструктурированных данных) и создавать проекты планирования для штабных офицеров. Революционная технология поможет объединить данные из разведывательных источников и датчиков с поля боя о местоположении дружественных и вражеских самолетов и кораблей, отмечает The Washington Post.
В первую очередь Thunderforge будет развернут в Индо-Тихоокеанском командовании (NDOPACOM) и Европейском командовании (UCOM), которым поручено сдерживать самых могущественных противников Америки — Китай и Россию. Если развертывание окажется успешным, Пентагон масштабирует Thunderforge на другие командования.
Thunderforge — это основа для принятия военных решений следующего поколения на основе искусственного интеллекта… которая помогает планировать, адаптироваться и реагировать на возникающие вызовы со скоростью машины. Она поможет вооруженным силам США предотвратить крупный конфликт или победить, если их вынудят вступить в бой.