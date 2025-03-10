Минск и Москва обсудят изменение договора о ВТС

В июне прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия и Беларусь будут и далее укреплять сотрудничество в военно-технической сфере. При этом в мае 2023 года стороны подписали документы о содержании российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.