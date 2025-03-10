Минск и Москва обсудят изменение договора о ВТС

Договор был заключен в 2009 году. В его рамках, например, «Вертолеты России» делали капремонт Ми-24 в интересах белорусской армии. Пока неизвестно, какие изменения планируется внести в документ.
В июне прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия и Беларусь будут и далее укреплять сотрудничество в военно-технической сфере. При этом в мае 2023 года стороны подписали документы о содержании российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.
Затем это оружие было размещено в республике. Заблаговременно, еще до ввоза тактического ядерного оружия в страну, белорусские военные летчики прошли обучение по применению ядерных боеприпасов на самолетах Су-25. Аналогичную подготовку организовали для ракетчиков, которые по службе имеют отношение к комплексам «Искандер».