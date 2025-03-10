WP: возобновление военной помощи США зависит от шагов Украины

Ссылаясь на неназванных американских должностных лиц, она отметила, что «возобновление военной и разведывательной поддержки будет зависеть от действий Украины». При этом подчеркивается, что «Вашингтон стремится ускорить процесс прекращения огня между Москвой и Киевом». По свидетельству газеты, администрация США выражает «надежду на то, что Украина готова к взаимодействию по мирной сделке». Тем не менее американская сторона «не будет давать никаких гарантий возобновления военной или разведывательной поддержки Киева» в преддверии встречи американской и украинской сторон в Джидде, уточняется в публикации.