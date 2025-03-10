WP: возобновление военной помощи США зависит от шагов Украины

Ссылаясь на неназванных американских должностных лиц, она отметила, что «возобновление военной и разведывательной поддержки будет зависеть от действий Украины». При этом подчеркивается, что «Вашингтон стремится ускорить процесс прекращения огня между Москвой и Киевом». По свидетельству газеты, администрация США выражает «надежду на то, что Украина готова к взаимодействию по мирной сделке». Тем не менее американская сторона «не будет давать никаких гарантий возобновления военной или разведывательной поддержки Киева» в преддверии встречи американской и украинской сторон в Джидде, уточняется в публикации.
Предполагается, что американо-украинские переговоры в Саудовской Аравии пройдут 11 марта. Со стороны США в них примут участие госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.
Как сообщил несколькими часами ранее в эфире телекомпании Fox News Уиткофф, Соединенные Штаты рассчитывают на то, что предстоящая 11 марта встреча в Саудовской Аравии приведет к существенному прогрессу в движении к урегулированию конфликта на Украине. По его словам, перспективы возобновления предоставления Вашингтоном Киеву разведданных станут одной из тем обсуждения в Джидде. При этом Уиткофф признал, что США не приостанавливали передачу Киеву той разведывательной информации, которая, по версии Вашингтона, необходима «для оборонных нужд украинцев». Американский президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что США практически возобновили предоставление Украине разведданных.