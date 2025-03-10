Радий Хабиров обсудил вопросы сотрудничества с представителями Китая

Стороны также обсудили запуск международной B2B-платформы для трансграничной торговли, объединяющей, в частности, резидентов транспортно агро-логистического парка «Уфимский» и индустриального парка Ляочжун. Генеральный директор международного совета экономического сотрудничества регионов Ринат Голда сообщил, что работа над её созданием стартовала. Она станет важным инструментом устранения барьеров в международной торговле, свяжет продавцов и покупателей из разных стран для проведения коммерческих операций, облегчит поиск партнёров, заключение сделок и управление поставками и повысит эффективность бизнеса благодаря автоматизации и современным технологиям.