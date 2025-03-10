Радий Хабиров обсудил вопросы сотрудничества с представителями Китая

Глава Башкортостана подчеркнул значимость отношений с КНР, назвав эту страну одним из главных внешнеэкономических партнёров региона.
«Важно отметить, что мы стремимся не только увеличивать объём товарооборота, но и развивать более глубокие формы сотрудничества, — отметил Радий Хабиров. — Мы ценим наш диалог с китайскими партнёрами и готовы обсуждать различные варианты совместной работы».
В свою очередь, госпожа Хао Лянюань отметила достижения Российско-китайского индустриального парка в реализации совместных проектов и подчеркнула важность дальнейшего расширения экономических связей с субъектами РФ. Она также рассказала о планах создания павильонов с продукцией из различных регионов России в китайском индустриальном парке, что станет важным шагом в развитии торговых и культурных обменов.
«Наше сотрудничество с Башкортостаном демонстрирует устойчивый прогресс, и мы уверены, что совместными усилиями сможем открыть новые горизонты для экономического взаимодействия», — заключила госпожа Хао Лянюань.
Стороны также обсудили запуск международной B2B-платформы для трансграничной торговли, объединяющей, в частности, резидентов транспортно агро-логистического парка «Уфимский» и индустриального парка Ляочжун. Генеральный директор международного совета экономического сотрудничества регионов Ринат Голда сообщил, что работа над её созданием стартовала. Она станет важным инструментом устранения барьеров в международной торговле, свяжет продавцов и покупателей из разных стран для проведения коммерческих операций, облегчит поиск партнёров, заключение сделок и управление поставками и повысит эффективность бизнеса благодаря автоматизации и современным технологиям.
В завершение встречи руководитель индустриального парка пригласила представителей Башкортостана посетить вторую российско-китайскую конференцию по торгово-экономическому сотрудничеству, которая пройдёт в Шэньчжэне в мае. Это мероприятие станет площадкой для обсуждения перспектив привлечения инвестиций и укрепления двусторонних экономических связей.