Политолог Минченко о встрече Путина с Махониным: «Показал себя эффективным губернатором»

«Как прозвучало на сегодняшней встрече с президентом, в Пермском крае есть несколько очевидных прорывов в разных сферах. Среди них — успехи в демографической политике, промышленности, объемах инвестиций в экономику региона. На мой взгляд, Махонин продемонстрировал себя достаточно эффективным губернатором. Во многом на это повлияло, в том числе, и то, что он местный. Дмитрий Махонин хорошо знает родной регион, понимает местную ментальность», — подчеркнул Евгений Минченко.