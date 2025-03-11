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Политолог Минченко о встрече Путина с Махониным: «Показал себя эффективным губернатором»

МОСКВА, 10 марта, ФедералПресс. На встрече в Кремле Владимир Путин и губернатор Дмитрий Махонин обсудили социально-экономическое развитие Пермского края за последнюю пятилетку. Своим мнением с «ФедералПресс» об итогах беседы президента с главой Прикамья поделился политолог Евгений Минченко. По его словам, налицо достижения в развитии региона в разных сферах за последние годы.

«Как прозвучало на сегодняшней встрече с президентом, в Пермском крае есть несколько очевидных прорывов в разных сферах. Среди них — успехи в демографической политике, промышленности, объемах инвестиций в экономику региона. На мой взгляд, Махонин продемонстрировал себя достаточно эффективным губернатором. Во многом на это повлияло, в том числе, и то, что он местный. Дмитрий Махонин хорошо знает родной регион, понимает местную ментальность», — подчеркнул Евгений Минченко.

По его словам, встреча и ход беседы Путина с Махониным свидетельствуют о поддержке главой государства выдвижения губернатора Прикамья на второй срок. Хотя тема предстоящих этой осенью выборов главы Пермского края и не прозвучала в публичной части разговора.

Напомним, 10 марта на встрече в Кремле Махонин доложил главе государства о социально-экономическом развитии Прикамья в последние годы. Владимир Путин похвалил губернатора за успехи в сфере школьного образования (по качеству которого регион занимает первое место в стране), расселении аварийного жилья (третья позиция в России), удвоение ВРП края за пять лет.

В свою очередь, Махонин сообщил об успехах в демографической политике региона и мерах поддержки семей. Так, сегодня каждый третий ребенок в Пермском крае рождается в многодетной семье, около 140 тысяч семей получают меры соцподдержки.

Отдельно глава Прикамья остановился на помощи участникам СВО и их близким. Так, уже 400 семей воспользовались недавно введенной мерой поддержки — семейным капиталом. А всего сейчас различную помощь получают порядка 13,5 тысячи семей прикамцев, которые выполняют долг в зоне СВО. С 23 февраля в Прикамье стартовала региональная программа «Герои Прикамья», на которую уже заявились более 130 человек.