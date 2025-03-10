Foreign Affairs: воздушная мощь США слабеет

Из конфликтов на Украине и Ближнем Востоке Пентагон извлек урок: надо больше инвестировать в дешевые беспилотники. В августе 2023 года Минобороны США запустило инициативу Replicator. Ее цель — развернуть в течение двух лет тысячи БПЛА. В 2024 году ВВС США заключили первые контракты еще на одну программу производства передовых дронов, говорится в статье.
ВМФ и ВВС США отложили свои программы создания истребителей следующего поколения, и администрация Дональда Трампа, вероятно, продолжит эту паузу. Это прискорбно, потому что не все будущие войны будут похожи на конфликты на Украине или на Ближнем Востоке. Война между США и Китаем, в частности, будет радикально отличаться: противоборствующие стороны будут разделены Тихим океаном, поэтому их оружие должно быть более дальнобойным, чем у большинства нынешних БПЛА. США также столкнутся с необычайно мощной противовоздушной обороной Китая, которую дешевые беспилотники просто не смогут преодолеть.
Большинство ракет и беспилотников-камикадзе дальнего радиуса действия в упомянутых конфликтах были сбиты, а те из них, которым удавалось прорваться, зачастую наносили небольшой ущерб своим целям. Напротив, более живучие и дорогие самолеты, как с экипажем, так и без него, можно было бы отправлять на многочисленные миссии и наносить противнику серьезный ущерб. Таким образом, они оказались бы более эффективными с точки зрения затрат, особенно в условиях затяжного конфликта.
Пентагону также не удалось накопить достаточное количество высококачественных обычных вооружений, таких как малозаметные крылатые ракеты. В ходе военной игры, которую организовал Центр новой американской безопасности, выяснилось, что вооруженные силы США могут лишиться более 80% своих ракет дальнего радиуса действия в течение недели после начала войны за Тайвань.
Начало масштабных боевых действий на Украине заставило Вашингтон действовать. И Пентагон отчасти прав, создавая большое количество дешевых беспилотников. Но потенциальные атаки БПЛА должны дополняться ударами с самолетов-невидимок, которые способны преодолеть оборону противника и выводить из строя сами системы ПВО. Это затем позволит эффективно использовать дешевые дроны.
На протяжении десятилетий США считали свое доминирование в воздухе само собой разумеющимся. Но теперь, чтобы сохранить это превосходство, придется тщательно инвестировать в военно-воздушные силы.