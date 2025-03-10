Foreign Affairs: воздушная мощь США слабеет

ВМФ и ВВС США отложили свои программы создания истребителей следующего поколения, и администрация Дональда Трампа, вероятно, продолжит эту паузу. Это прискорбно, потому что не все будущие войны будут похожи на конфликты на Украине или на Ближнем Востоке. Война между США и Китаем, в частности, будет радикально отличаться: противоборствующие стороны будут разделены Тихим океаном, поэтому их оружие должно быть более дальнобойным, чем у большинства нынешних БПЛА. США также столкнутся с необычайно мощной противовоздушной обороной Китая, которую дешевые беспилотники просто не смогут преодолеть.