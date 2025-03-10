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Путин ввел выплаты участникам боев в Донбассе, ставших инвалидами

Президент России Владимир Путин установил единовременные выплаты для ставших инвалидами участников боевых действий в республиках Донбасса с 2014 года. Соответствующий указ размещен на портале опубликования правовых актов.

Источник: Пресс-служба Президента России

Бойцам с инвалидностью I группы выплатят 6 млн 54 тыс. 415 ₽ Инвалиды II группы получат 5 млн 236 тыс. 250 ₽, участники боев с III группой инвалидности — 4 млн 418 тыс. 86 ₽

Выплаты предназначены лицам, «принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных cил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 11 мая 2014 г.» и признанных инвалидами вследствие полученных в ходе боев травм или заболеваний, говорится в указе.

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