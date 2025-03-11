«Как можно свой дом поджечь?»: Беспрозванных возмутился палом сухой травы в регионе

«Трава горит практически всегда по вине людей. Это быстрый способ избавиться от сухой травы, но при этом без малейшей пользы. Уже давно известный факт. Очевидно, что это небезопасно для жителей, зверей и самой почвы. Не губите природу, не травите себя и родных. Как можно свой дом поджечь? Давайте показывать не такой пример нашим детям. Поджигатели, подумайте лишний раз. В том числе и о штрафах», — заявил Алексей Беспрозванных, опубликовав видео от одного из своих подписчиков.