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Зеленский извинился перед Трампом за поведение в Белом доме

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский принес извинения американскому президенту Дональду Трампу за скандал в Белом доме, сообщил спецпосланник Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

Источник: Reuters

«Зеленский отправил Трампу письмо с извинениями за инцидент, произошедший в Овальном кабинете.», — сказал он.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.