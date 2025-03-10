Дания сообщила о готовности отправить миротворцев на Украину

«Мы заявили, что Дания в принципе готова принять участие (в размещении миротворческих сил.—»Ъ«), если будут подходящие условия», — сказал глава датского МИДа (цитата по DR).
Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что вклад Дании будет зависеть от готовности США поддержать миротворческие усилия на Украине. Он также отметил, что не считает, что власти США не будут предоставлять гарантии безопасности для миротворческих сил, отказавшись отправлять своих солдат на Украину.
План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Для реализации инициативы Лондон и Париж просили США об ограниченной военной помощи. Президент США Дональд Трамп никаких гарантий не дал, но счел дислокацию на Украине миротворцев необходимой мерой «в форме, которая приемлема для каждого».