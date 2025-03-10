Дания сообщила о готовности отправить миротворцев на Украину

План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Для реализации инициативы Лондон и Париж просили США об ограниченной военной помощи. Президент США Дональд Трамп никаких гарантий не дал, но счел дислокацию на Украине миротворцев необходимой мерой «в форме, которая приемлема для каждого».