Курды договорились об интеграции в госструктуры Сирии

«По результатам встречи между господином Ахмадом Аш-Шараа и господином Мазлумом Абди в понедельник достигнуто соглашение, включающее в себя интеграцию всех гражданских и военных структур северо-востока Сирии в государственные структуры Сирии, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения», — написано в заявлении.
Также в соглашении отмечено, что курдское население является неотъемлемой частью сирийского государства имеющее гражданские права согласно конституции страны. Подписанным сегодня соглашением стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории Сирии.
Представители курдского население подтвердили свою поддержку в преследовании сторонников бывшей власти.