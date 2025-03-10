Курды договорились об интеграции в госструктуры Сирии

БЕЙРУТ, 10 мар — РИА Новости. Руководство курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, сообщается в заявлении канцелярии президента САР в понедельник.