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Курды договорились об интеграции в госструктуры Сирии

БЕЙРУТ, 10 мар — РИА Новости. Руководство курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, сообщается в заявлении канцелярии президента САР в понедельник.

Источник: AP 2024

«По результатам встречи между господином Ахмадом Аш-Шараа и господином Мазлумом Абди в понедельник достигнуто соглашение, включающее в себя интеграцию всех гражданских и военных структур северо-востока Сирии в государственные структуры Сирии, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения», — написано в заявлении.

Также в соглашении отмечено, что курдское население является неотъемлемой частью сирийского государства имеющее гражданские права согласно конституции страны. Подписанным сегодня соглашением стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории Сирии.

Представители курдского население подтвердили свою поддержку в преследовании сторонников бывшей власти.