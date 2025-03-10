«Без непосредственного участия Америки, мы мало что можем предложить в ответ русским», — сказал он.
Члены альянса, считает он, не способны также и быть сдерживающим фактором в украинском конфликте, если Вашингтон не будет участвовать в этом.
По мнению генерала, из-за угрозы прямого конфликта с Россией НАТО не следует проводить и миротворческую миссию в постсоветской республике.
«Украина могла бы провести ее гораздо эффективнее без риска втягивания нас в конфликт с российскими войсками, на который мы просто не способны должным образом отреагировать», — заключил он.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку «миротворческих сил» на Украину после окончания конфликта.
Как заявляли в Службе внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.